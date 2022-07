Tak wygląda teraz Danuta Martyniuk! Szokująca zmiana? (ZDJĘCIA)

Ostatnie lata w rodzinie Martyniuków to czas pełen zawirowań, za które odpowiedzialny jest głównie Daniel "chcę kupić kokainę w Żabce" Martyniuk . Trzeba jednak przyznać, że - przynajmniej w ostatnich miesiącach - krnąbrny jedynak został trochę spacyfikowany przez rodziców. W ramach resocjalizacji troskliwa Danusia doglądała ostatnio Daniela na weselu, bojąc się najwyraźniej, by i tam nie zrobił jakiejś awantury.

Okazuje się, że to nie koniec spektakularnej metamorfozy Danuty. Żona Zenka stosunkowo rzadko bywa na ściankach, a i w sieci niezbyt często pokazuje swoje zdjęcia, więc każda jej nowa fotografia wzbudza swego rodzaju sensację. Co tu dopiero mówić o ujęciach, jakie na Instagramie pokazała Monika Chwajoł , niegdysiejsza "Królowa Życia" flirtująca z disco polo, a prywatnie serdeczna przyjaciółka Martyniuków .

Jak wynika z oznaczenia na Instagramie, Monika Chwajoł spędziła ostatnio czas w Białowieży , bawiąc się z Martyniukami w pięknej drewnianej posiadłości. To najprawdopodobniej dom, który pięć lat temu kupił Zenek, chcąc zachować jedną z perełek podlaskiej architektury. Chwajoł wygina się na ganku, pozując z Danutą Martyniuk i Cziką Martyniuk , ukochanym pieskiem klanu discopolowców.

Trudno rozpoznać, że na zdjęciach jest Danusia: przylegające spodnie i oversize'owe bluzy podkreśliły jej szczupłą sylwetkę, a na nagraniach z samochodu Martyniuk jest prawie do siebie niepodobna. Co ciekawe, Danka ma na sobie bluzkę z krzykliwym monogramem MC, która pochodzi z kolekcji Moniki Chwajoł. Żona Zenka ma prawdziwie eklektyczny gust: lubuje się w gadżetach od Prady czy Chanel, ale nie pogardzi też czymś od House of Chwajoł.