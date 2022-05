Monika Chwajoł chwali się bliską relacją z Danutą Martyniuk: "Ona bardzo lubi i PODZIWIA moje córki"! Zaskoczeni?

Kinga 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie wiem kim jest Chwajął ale Pan Zenek to jest gość. Nie jestem fanka jego muzyki ale jako człowiek jest w porządku. Zawsze kulturalny, przemiły , dobrze elegancko ubrany. Panią Danutę też bardzo lubię mam do nich szacunek jak do mało której osoby z showbizu. Ich Życie prywatne i problemy to ich sprawa bo kto ich nie ma wam też radzę zająć się swoja patologią w domu a nie oczerniać tej rodziny.