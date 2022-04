Monika Chwajoł lekko o zarabianiu śpiewaniem do kotleta: "Ja tylko wydaję pieniądze, ale ich nie liczę"(WIDEO)

Ludmiła 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wczorajszej nocy miałam nietypowy sen. Ludzi w Polsce obudziła wielka świetlista łuna, rozciągająca się aż po horyzont. Prawdopodobnie impuls swietlny wybuchu jądrowego. Ale nie było słychać huku. Kwadrans później wszystkie stacje telewizyjne ogłosiły, że wybuch nieznanej dotąd ludzkości bomby nie uderzył na terytorium Ukrainy, a Rosji, która niebawem zniknęła ze wszystkich map - również z Google Maps. Część Euro-Azji po prostu wyparowała. Co najdziwniejsze - okazało się, że Władymir Putin skrył się na terytorium Ukrainy i sam dokładnie wszystko zaplanował stając się jednocześnie nowym bohaterem narodowym. Na końcu chciał zostać prezydentem Warszawy i rozdawał napotkanym ludziom słodkie przekąski na dworcu centralnym, by odkupić grzechy przeszłości... Do teraz mam gorączkę po tym przedziwnym śnie. Boje się o przyszłość moich dzieci... Co o tym sądzicie?