Tak gwiazdy celebrują Wielkanoc: Natalia Siwiec na rajskiej wyspie, Klaudia Halejcio w roli zajączka, uduchowiona Edyta Górniak... (ZDJĘCIA)

Dla jednych Święta Wielkanocne mają wymiar duchowy, inni traktują je jako okazję do rodzinnych spotkań, a wiele osób korzysta po prostu z dodatkowego dnia odpoczynku, wreszcie mogąc cieszyć się perspektywą wolnego poniedziałku. Co prawda nasze rodzime gwiazdy nie imają się pracy w sztywnych godzinach, lecz jeśli określić ich bywanie na ściankach jako ciężką harówkę, to faktycznie dziś mogą nieco odetchnąć. W pocie czoła trenują za to obecnie uczestnicy bieżącej edycji "Tańca z Gwiazdami, przygotowując się do wieczornego odcinka. A wystarczyło po prostu odpaść przed tygodniem, by dzielić się jajkami w gronie nabliższych przy suto zastawionym stole...