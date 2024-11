Tak Marina i Wojciech Szczęśni urządzili się w Barcelonie: minimalistyczny salon, duży taras, palmy za oknem oraz BASEN

Nie dość że nic nie wniósł to jeszcze truje innych zawodników takiego grubiaństwa to że świecą szukać jakie ten gość musi mieć ego, to prawda co mówił o nim jego byli trenerzy. Miał truć i smrodzić tylko sobie, jak go hiszpańskie media i byli zawodnicy barcy zjechali że pali to twierdził, że niech nikogo to nie interesuje bo tylko sobie szkodzi i nie pali przy innych. Zero klasy i szacunku dla tych piłkarzy którzy są tam nie na rezerwie tylko grają bo zasłużyli na grę w Barcelonie a nie grzanie ławy, wstyd. Chyba robi to po to żeby dać pretekst do wywalenia a potem tłumaczyć się, że ojoj byłem taki dobry ale wywalili mnie za papierosy wcale nie dlatego że na treningach mi źle idzie dlatego grzeje lawe