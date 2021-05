Tak mieszka Anna Kalczyńska: stylowe meble, taras i mnóstwo zieleni (ZDJĘCIA)

Zmora 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 6 Odpowiedz

Pięknie, ale z doświadczenia wiem, że niepraktyczne przy małych dzieciach. Przy dorosłych zreszta tez, jeśli nie sprzątają po sobie. Jak kupiłam mieszkanie chciałam mieć biel, połysk i mnóstwo gratów. Designerskich śmieci. I co? Musiałam zatrudnić panią do pomocy, bo sprzątanie tego i pucowanie zajmowało mi cały czas wolny od pracy. Fronty w kuchni wymieniłam, ale czekam aż dziatwa dorośnie i będę miała jeszcze pięknie i czysto 😂😂😂 Kuchnia w szkle to moja zmora... wszędzie paluchy, mazy. Boska pani Ivana mnie ratuje, bo bym miała drugi wakat jako pani sprzątająca. A nie po to wracam do domu, by pucowac wszystko przez 3 h 😒