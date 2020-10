Mąż Anny Kalczyńskiej ODCHODZI z TVN-u po 16 latach!

Kalczyńska chwali się nowym Jeepem za 270 tysięcy złotych

Kalczyńska prowadziła wówczas serwisy informacyjne. Jej mąż początkowo był menadżerem marketingu stacji TVN24, TVN Style, TVN Trubo i TVN Meteo. W 2006 roku awansował na stanowisko Dyrektora Kanału TVN Turbo oraz project managera portalu newsowego TVN24.pl. Od 2008 do 2011 odpowiadał za kanał telewizyjny i stronę internetową TVN Warszawa, a następnie został mianowany Zastępcą Dyrektora Programowego ds. Kanałów Tematycznych: TVN 7, TVN Style, TVN Turbo oraz iTVN.

16 lat to kawał życia. Podsumowania zostawiam Tobie, kochany Mężu. Jestem z Ciebie dumna. Najlepiej wiem, ile serca zostawiłeś w tym miejscu. A teraz: Hajda!!! Do przodu!! - oznajmiła pod zdjęciem męża.

Jak donosi nasze źródło, pracownicy stacji zostali poinformowani o odejściu Maciejowskiego dziś rano. Dla wszystkich było to spore zaskoczenie.

Zmiany są częścią naszego życia, co wszyscy szczególnie mocno odczuliśmy w ostatnich miesiącach. Wpisane są też w naturę mediów (...). Dlatego cały czas musimy upraszczać nasze struktury, aby być bardziej elastycznym, błyskawicznie reagować na potrzeby widzów oraz szybko dopasowywać się do wymogów rynku. Ale decyzje o zmianach, choć są konieczne, czasem podejmuje się z ciężkim sercem - brzmi fragment komunikatu wysłanego do pracowników.