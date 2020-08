Szczęśliwa Anna Kalczyńska odtwarza zdjęcie z synem sprzed 10 LAT! "Ten sam chłopak, ta sama plaża" (FOTO)

Anna Kalczyńska to jedna z tych polskich celebrytek, które nieopacznie często zaliczają przez swoje wypowiedzi mniejsze lub większe wpadki . Niedawno głośno było choćby o publicznych rozważaniach dziennikarki na temat tajemniczej "ideologii LGBT", którą straszył Polaków w czasie kampanii wyborczej Andrzej Duda .

Jedną rzeczą, o której Kalczyńska może wypowiadać się z pewnością i bez strachu o wtopę, jest jej rodzina. Współprowadząca Pytania na Śniadanie to pracująca mama trójki dzieci, co w polskim show biznesie pozwala na odgrywanie roli eksperta ds. parentingu. Na szczęście Anna raczej nie wyrywa się do udzielania innym rodzić wychowawczych porad, choć ostatnio z dumą chwaliła się szkolnymi sukcesami syna.