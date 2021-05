Anna Kalczyńska robi selfie w korku i... narzeka na ruch. Internauci: "Słyszała pani o tramwaju?"

jaśniepani 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nie do się Norwegii zrobić w Polsce. Na to potrzeba czasu. Dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj trzeba dotrzeć do pracy, zawieźć dziecko do lekarza....Aby coś zmienić potrzebny jest czas, mądre decyzje i planowanie na przyszłość.