Tak mieszka Anna Mucha: marmurowe blaty, klimatyczne patio, stylowy parkiet i influencerski łazienkowy kącik (ZDJĘCIA)

Marlena 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Czym ona się chwali, mieszkałam tam 32 lata, głośno, fatalne powietrze i prosto z klatki wchodzisz w tłum ludzi. Jedyna zaleta to wysokość mieszkań nie 2,50 m tylko ok 3m, w niektórych 3,5m. W takich centrach w innych krajach są same biurowce, przedsiębiorstwa i galerie handlowe.