Przedsiębiorcza Ania Mucha TEŻ reklamuje PRALKĘ. Fani radzą: "Jutro wiertła, pojutrze łopaty"

Rodzime gwiazdy nie zarabiają na graniu w filmach i serialach tyle, by pozwolić sobie na luksusowy lifestyle, więc większość z nich bardzo chętnie przyjmuje wszelkie oferty reklamowe. Podejmowanie takich współprac znacznie ułatwił Instagram, na którym jeszcze do niedawna nie obowiązywały niemal żadne regulacje dotyczące opłaconych wpisów. Dopiero od kilku miesięcy działalności influencerów bacznie przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardziej roztropni użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli w końcu dodawać do reklamowych postów hasztag #współpraca i przestawać oszukiwać fanów, że polecają coś z "potrzeby serca".