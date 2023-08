Tak mieszka Hanna Lis. Gwiazda wie, jak stylowo urządzić cztery kąty (ZDJĘCIA)

Mmmmmm 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiecie co, nie popieram nagonek na kobiety,które związały się z żonatym bo to żonaty ma zobowiązania i zrobił co uważał, to nie jest wina kobiety , widocznie facet nie miał szacunku do swojej żony ale nie wymagałabym,żeby miała go kochanka. Ale odbicie męża przyjaciółce to dno dna. Nie. To jest podłe.