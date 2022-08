Tak mieszka Izabela z "Królowych życia": ściany z luster, przepych w sypialni i meble z... LOGO jej marki (ZDJĘCIA)

Bybba🌈 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Kiczowate, sztuczne o tandetne jak ona cała. Zawsze się zastanawiam jak można mieć tyle pieniędzy i wyglądać tak źle. W tym serialu ona zawsze ma żółtą twarz, odcinająca się kolorem od reszty ciała i w ogóle ma tak ciężki makijaż że jestem zmęczona jak to widzę 😆😆 mam wrażenie że jej skóra nie oddycha i wygląda jakby wszystko miała ta tapetą ubrudzić. Ani przytulić się nie może ani niczego przymierzyć ani przebrać się wygodnie. Na dodatek wygląda to też paskudnie. Zero klasy. Graj cyganie do kotleta.