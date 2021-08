Iza z "Królowych Życia" oskarża Wersow o KOPIOWANIE: "Moja kolekcja była dla ciebie WIELKĄ INSPIRACJĄ" (ZDJĘCIA)

Kreska 57 min. temu zgłoś do moderacji 204 19 Odpowiedz

Czy tez tak macie, że jak idziecie kupić coś nq warzywniaku lub mięsnym, to zawsze panie pytają "czy może być więcej?!" 😡od lat to samo, nigdy nie zapytał się nikt czy może być mniej . Po więcej chętnie pójdą kolejny raz do innej lady ale ,żeby odjac to gdzie tam...tak jest odkąd żyje na tej planecie i tak mnie to WKU... każdemu wciskają więcej niż ktoś sobie życzy! Ehh co za ludzie byle by naciągnąć.