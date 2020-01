Iza z "Królowych Życia" świętuje 19. rocznicę związku: "To jak sen z którego nie chce się wybudzać"

Na tle takich koleżanek z Królowych Życia jak wielobarwna Dagmara Kaźmierska z Kłodzka czy Laluna z pośladkami z Turcji Izabela Macudzińska prezentuje się jako wyjątkowo opanowana i nieco przynudzająca kobieta biznesu ze szczęśliwą rodziną i pięknym domem, co niestety przez całe trzy sezony programu nie zjednało jej serc fanów skandali i głośnych afer. Medialna sytuacja Izy odmieniła się dopiero w lipcu zeszłego, kiedy to po 18 latach związku z Patrykiem Borowiakiem postanowiła nareszcie przysiąc mu miłość przed ołtarzem w iście królewskim stylu.

W ostatni czwartek zakochana para miała nie lada powód do świętowania. Nie dotarli co prawda jeszcze nawet do papierowej rocznicy ślubu, jednak ich uczucie obchodziło już 19. urodziny. Z tej okazji królowa postanowiła podzielić się z fanami okolicznościowym postem na Instagramie.