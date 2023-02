Tak mieszka Magdalena Boczarska: widok na panoramę miasta, nowoczesna kuchnia, domowa biblioteczka (ZDJĘCIA)

DzikiWschód 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Warszawa to architektoniczny i przestrzenny śmietnik. Jak na typową stolicę byłego domoludu przystało dosłownie kolorowe jarmarki. Ciężko stwierdzić czy to ładne miasto, bo jest zwyczajnie niejakie. Obok secesyjnej kamienicy, nagle wyrasta wieżowiec, domy w tzw elitarnych dzielnicach są wszystkie jak z innej parafii, ważne żeby widać był luksus. Planowanie przestrzenne to podstawa w zachodnich stolicach, nawet Londyn który słynie z eklektyzmu, ma dzielnice które są w miarę spójne, a tutaj dzicz. Nawet Wrocław czy Kraków miasta dużo mniejsze wyglądają bardzije stylowo i nie sztucznie wielkomiejsko.