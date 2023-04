Tak mieszka Monika Olejnik. Imponująca biblioteczka, minimalistyczny balkon i elegancka kuchnia (ZDJĘCIA)

Bul Hrabia 7 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Zobaczcie jak to jest Ci co walczyli o wolną Polskę mają głodowe pensję lub emerytury a co co sprzedawali i współpracowali z komunistami żyją bogato i mają się bardzo dobrze... Wytłumaczcie jak to jest!!!!