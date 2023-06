Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś: garaż przerobiony na salę do ćwiczeń i duży ogród z tarasem (ZDJĘCIA)

Obecnie mamy jedno auto, którego i tak w tym garażu nie parkowaliśmy, w związku z tym gromadziliśmy tam stertę niepotrzebnych rzeczy. Tak jestem chomikiem i niestety mam tendencje do trzymania w domu absolutnie wszystkiego co może się przydać, ale walczę z tym. I tak to powstał pomysł na nową przestrzeń, w której mój Robert może robić treningi a my z Milankiem możemy być blisko - pisała Włodarczyk kilka miesięcy temu.