Tak teraz wygląda Filip z "Rodziny zastępczej". Co dziś porabia 32-letni Sergiusz Żymełka? (ZDJĘCIA)

Baska 21 min. temu

Ewidentnie moj typ urody, mam 36 lat z twarzy nastoletni pucek, ale niby ze mlodo wyglądam dzięki temu. No i ok , polików wycinać nie będę, mam to mam ,nie to ze gruba jestem, ale te poliki, ludzie pytają gdzie się ostrzykiwalam 😄