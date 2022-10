Tak teraz wygląda Romek z "Rodziny zastępczej"! Co słychać u 37-letniego dziś Aleksandra Ihnatowicza? (ZDJĘCIA)

Serial "Rodzina zastępcza" był swego czasu ogromnym hitem. Perypetie rodziny Kwiatkowskich nie tylko chwytały za serca miliony widzów, lecz także stały się trampoliną do kariery dla występujących w serii dziecięcych gwiazd. Wielu z nich, jak na przykład Aleksandra Szwed czy Monika Mrozowska , gości w mediach do dziś.

Aleksander Ihnatowicz po latach. Co dziś słychać u Romka z "Rodziny zastępczej"?

Jak to zwykle bywa w przypadku kultowych seriali nie wszyscy jednak wykorzystali szansę na to, aby zaczepić się w mediach na dłużej. Wielu bohaterów "Rodziny zastępczej" żyje dziś z dala od show biznesu i bardzo sobie ten stan chwalą. Jednym z dziecięcych aktorów, którzy nie zdecydowali się szukać kolejnych ról czy tańczyć na lodzie w ramach kolejnych show z celebrytami, jest Aleksander Ihnatowicz .

Na plan "Rodziny zastępczej" serialowy Romek trafił, mając zaledwie 14 lat. Wcześniej już szkolił się aktorsko i marzył o karierze z prawdziwego zdarzenia, a popularna produkcja pomogła mu zyskać ogólnopolską rozpoznawalność. W rolę Romka Latosza wcielał się do 2007 roku, a w międzyczasie udało mu się załapać także do kilku innych seriali. W pewnym momencie poczuł, że czas iść dalej.

Romek z "Rodziny zastępczej" po latach. Oto, czym się dziś zajmuje

To mnie bardziej wciągnęło po prostu. Ja się nie czuję gwiazdą. Nie wydaje mi się, że byłem gwiazdą. Byłem trochę rozpoznawalny. (...) Dla mnie to był wspaniały czas, lecz nie wiązałem z filmem przyszłości. Myślę, że dobrze się stało, bo jestem z siebie zadowolony. To już historia - przyznał.