Tak wygląda 15-letnia córka Milli Jovovich. Ever Anderson pojawiła się na tygodniu mody w Paryżu (ZDJĘCIA)

Ever Anderson, chociaż ma zaledwie 15-lat, to szturmem podbija show-biznes. Córka Milli Jovovich oraz brytyjskiego reżysera Paula W.S Andersona od jakiegoś czasu sama pracuję na swoje nazwisko.

Jak wiadomo, niedaleko pada jabłko od jabłoni, a Ever podobnie jak swoja mama spełnia się jako modelka i aktorka. Nastolatka zagrała już w kilku znaczących produkcjach i pozowała m.in. dla magazynu "Vanity Fair" . Ever brała również udział w kampaniach dla topowych marek m.in. Miu Miu i Marc Jacobs, a także doskonale odnajduję się w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pół miliona widzów.

W ostatnim czasie Ever zachwyca w Paryżu, gdzie trwa tydzień mody. We wtorek 15-latka uczestniczyła w pokazie Miu Miu. Na tę okazję wybrała oryginalną stylizację, w której mogliśmy ją zobaczyć również później, gdy wybrała się na zakupowe szaleństwo.

Ever na na pozór zwykłą, szarą sukienkę nonszalancko zarzuciła kurtkę w kwiatowe zdobienia. Stylizację uzupełniła parą skarpetek do kostki i baletkami w kolorze nude. Jak przystało na ambasadorkę marki, do stylizacji obowiązkowo wpadła również torebka od Miu Miu. Córka Milli najwyraźniej bardzo dobrze czuje się w blasku fleszy i chętnie pozowała do zdjęć.