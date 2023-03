Tak wygląda ogromny dom Lil Masti: gabloty na trofea, obraz z jej podobizną nad łóżkiem. Stylowo? (ZDJĘCIA)

W filmie oraz social mediach pokazuje między innymi kuchnię, sypialnię, łazienkę dla gości oraz jadalnię. To ostatnie pomieszczenie zdobią wielkie okna oraz kominek. Niemal w każdym kącie królują egzotyczne rośliny, do których celebrytka ma słabość. Kilka sukulentów stoi nawet w jej gabinecie, gdzie znajduje się miejsce do wykonywania makijażu oraz elektronicznie regulowane biurko. Lil Masti pokazała także sypialnię z wielkim łożem oraz obrazem, który dostała od fanki. Tuż obok znajduje się podwójna garderoba.