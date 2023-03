Lil Masti przesadziła z Photoshopem? Na nowym zdjęciu fani dopatrzyli się SZÓSTEGO palca u stopy... (FOTO)

Doc 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Do ignorantow ktorzy naliczyli 6 palcow. Dziewczę ma po prostu koslawą 5kosc srodstopia czyli zespół Bunionette a nie 6 palców. Ma ochote sie retuszowac to się retuszuje i co Wam ludzie do tego. Moze niech kazdy zyje jak mu pasuje jesli nie krzywdzi innych i jest przy tym szczesliwy,co?