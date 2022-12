Tak wygląda posiadłość Don Vasyla: złote obicia mebli, figurka Matki Boskiej na podjeździe i ogromna fontanna (ZDJĘCIA)

Don Vasyl jeszcze rok temu żalił się w mediach, że panująca pandemia odcięła go od możliwości zarobku. Muzyk prosił nawet burmistrza Ciechocinka o pomoc, ponieważ jego pałac nie nadawał się wówczas do zamieszkania. Dodatkowo okazało się, że artysta przez 6 lat nie płacił podatków, co poskutkowało ponad milionem złotych długu. W efekcie zmuszony był wystawić na sprzedaż swoje posiadłości. W archiwach Internetu można znaleźć jeszcze dawne ogłoszenia z propozycją sprzedaży domu, który razem z działką wyceniono na blisko 850 tysięcy złotych.