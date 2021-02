Don Vasyl nie ma gdzie mieszkać? "Od dwóch lat nie zarabiam"

Don Vasyl uchodzi w Polsce za króla piosenki cygańskiej oraz jednego z naczelnych propagatorów kultury romskiej. Ostatnio o piosenkarzu głośno było jednak głównie za sprawą jego problemów finansowych. Artysta przez 6 lat nie płacił podatków, co poskutkowało ponad milionem złotych długu. W efekcie zmuszony był wystawić na sprzedaż swoje posiadłości.

Okazuje się, że sytuacja finansowa Don Vasyla wciąż nie uległa poprawie. Wokalista jest co prawda właścicielem okazałej willi w Ciechocinku, twierdzi jednak, że nie ma gdzie mieszkać. Jak przyznał muzyk w rozmowie z Faktem, ociekająca złotem posiadłość w rzeczywistości należy do jego rodziny i służy głównie do pracy oraz przyjmowania gości.