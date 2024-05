Tak zmieniły się ikony lat dwutysięcznych. Niektóre gwiazdy są nie do poznania! (ZDJĘCIA)

x2000x 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Początki lat dwutysięcznych to pojęcie niejednoznaczne zwłaszcza w popkulturze, dlatego że zupełnie inne trendy panowały w roku 2001, (czasy Britney Spears, Jennifer Lopez, Avril Lavigne, początki Shakiry czy w Polsce Ich troje, Brathanki, końcówka popularności disco polo) a zupełnie inne w 2006 (większośc piosenkarek z tegi artykułu). Dlatego jak ktoś mówi ''początki lat dwutysiećznych'' to zawsze pytam dokładnie o jakie lata chodzi, bo lata np 2001, 2004, 2008 nie da sie wrzucić do jednego worka. Wgl lata tak do roku 2003-2004 bardziej w popkulturze nawiązują trendami do lat 90