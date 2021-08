"Taniec z gwiazdami". Andrzej Piaseczny zaczyna pracę u konkurencji od WBICIA SZPILI TVP: "Postawili barykady, więc jestem"

Gosc 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Piasek pajacuje .moze to kwestia wieku.Brzydko sie starzeje. Buzia opuchnieta. Czy to botoks,czy alkohol. Ale jego sprawa. Robi z siebie ofiare ,bo tak najlatwiej. Drugi biedny gnebiony przez publiczna tv to Szpak. Ideologie to jedno,a najwazniejsza jest kasa. Tam jest ok. gdzie dibrze placa. Tylko to sie liczy. I panom sie przewraca w glowach. Oni nie maja zasad,zero klasy ,a i artystycznie zanizaja swoj poziom