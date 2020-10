"Taniec z Gwiazdami". Internauci krytykują Krzysztofa Ibisza: "ŻENADA to za mało powiedziane"

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

No to jak jest z tą miłością u Was? Jest w końcu czy jej nie ma? Powiedzcie, bo nie wytrzymam! - wypalił prezenter, wprawiając w osłupienie przegranych uczestników programu.

"Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna - żenada to za mało powiedziane! Zero taktu i wyczucia! Wstyd!" ,

"Prowadzący tego programu to jakaś żenada... W ogóle nie myślą, co mówią",

"Ibisz powinien odwiedzić lekarza. Co to za pytania? Co go to obchodzi?",