Taylor Swift KRADNIE SHOW Beyonce na premierze jej filmu w Londynie. Na ściankę wpadła też Blake Lively. Ikony? (ZDJĘCIA)

Lolon 16 min. temu

A ja powiem szacun ja zobacze Bey wystrojoną w księżyc Allaha dumnie przypięty do sukni (piękny symbol) czy Gwiazde Dawida, a jej tancerzy z myckami na głowie. Wtedy stwierdze, że wszystko co robi to realizacje artystyczne. Wszyscy uparli sie na Chrześcijaństwo i Buddyzm. To chyba dwie najbardziej sponiewierane w massmediach religie. Z Buddą doszlo do tego, że w krajach wyznawcow masz billboardy informujące, że Budda to nie ozdoba a ważna dla nich postac i żeby zachowac szacunek.