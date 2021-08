Te celebrytki brały ślub w ciąży: Edyta Pazura, Lara Gessler, Joanna Opozda... (ZDJĘCIA)

Iwo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 293 17 Odpowiedz

Nawet jak na Pudelka to jest żenujący artykuł - "ściganie" i piętnowanie poniekąd kobiet, które wychodzą za mąż będąc w ciąży - mamy 21 wiek, kobieta może sobie wychodzić za mąż (lub nie), w ciąży/nie - w ciąży/mając dzieci - co to ma za znaczenie? Czemu stawiacie się w roli obrońców moralności rodem z wieków średnich? Potem pomstujecie na Czarnka i jemu podobnych, że kobiety chcą zagonić do garów, a sami próbujecie je publicznie zawstydzać, bo co? Bo uprawiały seks przed ślubem?