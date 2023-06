Te gwiazdy świadomie zrezygnowały z macierzyństwa. "Nie róbcie tego tylko dlatego, że ktoś wam kazał"

Gigi 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do zwolenników PiS jeśli nie znacie KPA to winniscie wiedzieć ze decyzje z lexTusk nie są odwołałne Wojewódzki sad administracyjny nie rozważy czy ktoś jest winny czy nie, on tylko orzeka czy wydana przez urzędnika decyzja ma wszystkie pieczątki, podpis podstawę oskarżenia i czy jest zgodna z ustawa . Skoro ustawa jest zatwierdzona to jak ma uznać jej niezgodność . WSA TO NIE ZWYKŁY SAD KTÓRY PRZESŁUCHA ŚWIADKA , on tylko określa czy decyzja administracyjna ma wszystkie elementy czy nie ( np pieczęć podpis jednostki etc ) ja rozumiem ze to może was szokować bo przyzwyczajeni jesteśmy ze słowo sad kojarzy się z szukaniem winy lub nie, ale ten ma inne kompetencje wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego