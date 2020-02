Telekamery 2020: Oto WYNIKI!

Gość 22 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Niestety ale to wszystko jest takie nudne ze nawet nie chce się ogladać.. Same drugoligowe przechodzone nazwiska...Wiecznie te same twarze i nic nie wnoszące komentarze z ich strony. Jedyni którzy zasługują na wyróżnienie to Lewandowski bo jest jedynym głównym sportowcem, Netfilm za genialny dokument i może etatowa pogodynka za to ze nigdy nie opuściła dnia pracy i jest sumienna/popularna wśród reszty. Powodzenia w przyszłym roku dla wszystkich!