Telekamery 2021. Maciej Orłoś ubolewa nad kondycją mediów publicznych: "Nie przestrzegają PODSTAWOWYCH ZASAD"

Gość 18 min. temu

Czy ci panowie, myśleli że jak pracowali w TVP , to już do emerytury? Zostali wydaleni, i wielkie Halo , jaka to TVP zła. Więc mam pytanie. Czy ktoś z was jak ma pracę, to myśli że będzie w niej pracował do emerytury? Proste pytanie. Ilu z was zmienia pracę , i zapewne nie gada nowemu pracodawcy źle o poprzednim ? Czy tak wypada? Bo ja uważam , że NIE.