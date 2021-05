Teresa Lipowska przejmująco o dręczącej ją samotności: "Mogę co najwyżej Z OBRAZEM pogadać"

Nikogo nie można porównać do mojego męża. To był bardzo burzliwy, ale zarazem bardzo udany związek. I wszystkim życzę takiej miłości i takiego szacunku, jaki ja miałam - wspominała w wywiadzie odtwórczyni roli Barbary Mostowiak.

Nie ukrywam, że jestem przytłoczona tym, co się dzieje od ponad roku. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie - wyznała Lipowska. Zazdroszczę ludziom, którzy w czasie pandemii mogą być we dwoje. I chociaż muszą być zamknięci w domach, to jednak są razem. Mogą pogadać, pośmiać się skomentować audycję, mecz. Cokolwiek. A ja mogę co najwyżej z obrazem pogadać - stwierdziła smutno.