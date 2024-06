"Test" Wojtka Szczęsnego podczas spotkania z fanami. Wszystko się nagrało. Fani: "GENIALNE podejście do dzieci" (WIDEO)

Tegoroczne Euro zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie - ogromne emocje i nadzieje fanów, że może tym razem polska reprezentacja będzie święcić triumfy. Zanim to jednak nastąpi, ekipa Michała Probierza spotkała się na oficjalnym zgrupowaniu kadry. Piłkarze kilka dni temu zjechali się do stolicy, znajdując nawet czas na spotkanie z fanami. Nie zabrakło oczywiście kosztownych stylizacji i ultradrogich dodatków. Okazuje się, że szczególnie kosztowny dla naszych piłkarzy jest czas, bowiem za wartość ich zegarków spokojnie można byłoby kupić kilka samochodów.

Wojtek Szczęsny przyłapany na pogawędce z młodymi fanami

Nim to jednak nastąpi, Wojtek mógł sprawdzić się w roli dobrego wujka, a przynajmniej tak został nazwany przez swoich wiernych fanów, którzy byli zachwyceni jego interakcją z młodymi kibicami. Szczęsny wyszedł bowiem do tłumów i uciął sobie krótką pogawędkę z dzieciakami. Przy okazji przeprowadził drobny test wiedzy.

Szczena dobry wujek; Genialne podejście do dzieci ma; Szczęsny swój chłop. Nie olewajcie swoich fanów młodych, bo kiedyś kariera się skończy, a miłość do was pozostanie; Szczęsny szef, poczucie humoru ma; Szczęsny mega pozytywny gość; Kiedyś Wojtek był bardzo arogancki. Dzisiaj z wiekiem naprawdę się swój chłop zrobił; Fajny ten Szczęsny, taki wujek typowy; Fajne podejście do małych kibiców - pisali z uznaniem internauci.