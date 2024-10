"The Sun" rozpływa się nad Mariną i docenia zdolności kulinarne Lewandowskiej: "To właśnie jej przypisuje się poprawę kondycji Roberta"

Na co dzień realizują życiowe pasje i osiągają zawodowe cele, łącząc to z opieką nad dwójką dzieci. Anna Lewandowska i Marina Łuczenko zdecydowanie nie są tylko urokliwym dodatkiem do swych święcących sportowe sukcesy mężów. Naczelne WAGs polskiego przemysłu rozrywkowego konsekwentnie budują marki osobiste, szacowane nawet na setki milionów złotych .

Poza zamiłowaniem do mody, tematami rodzicielskimi i wymianą małżeńskich doświadczeń, panie łączy przede wszystkim przyjacielska relacja. Tuż po przeprowadzce Szczęsnych do Hiszpanii będą mogły jeszcze bardziej pielęgnować swą więź. Ich kolejnym wspólnym mianownikiem stało się wyszczególnienie w zestawieniu najpiękniejszych wybranek serc piłkarzy FC Barcelona .

Tak w brytyjskich mediach postrzegają Marinę i Annę Lewandowską

Najnowszy ranking został opublikowany na stronie internetowej brytyjskiego dziennika "The Sun". Powstał on z myślą o sobotnim El Clásico, czyli zaplanowanym na godzinę 21:00 meczu dwóch czołowych hiszpańskich drużyn.

Polska piękność, Anna, jest dawną mistrzynią karate, reprezentującą swój kraj w zawodach na całym świecie. W ostatnich latach brunetka - żona lidera strzelonych goli Roberta Lewandowskiego - weszła do świata zdrowia i fitnessu. Ma własną markę żywieniową, Foods by Ann. Wprowadziła swoją dietę u tego gorącego napastnika. To właśnie jej przypisuje się poprawę jego kondycji w ostatnich latach - docenili dziennikarze "The Sun".