Tiktokerka nie goliła pach od trzech lat. "TO ATUT". Mówi, ile na tym zarabia... (ZDJĘCIA)

Mańka🍄 35 min. temu zgłoś do moderacji 53 3 Odpowiedz

Ojej, cóż za oburzenie na forum 😆 kobiety mają włosy pod pachami, no szok! Tak nas stworzyła natura, panowie nie mają jakoś z tym problemu u siebie. Mają włosy na nogach, pod pachami, na klacie, ramionach czy plecach ale my mamy być wydepilowane od szyi w dół, bo jak nie to jesteśmy brudne i śmierdzimy. No ciekawe. Panowie chyba nie wiedzą ile bólu i problemów przynosi taka wieczna i dokładna depilacja całego ciała u wielu kobiet. Zresztą czy to nie dziwne, że robi się z nas małe dziewczynki pod tym względem? Przecież dorosła kobieta ma owłosienie i to nie powinno nikogo obruszać, jeżeli zaś mężczyzna dostaje drgawek na widok kilku włosów pod pachą czy w okolicach bikini u kobiety to uważam, że najwyraźniej albo jest niepewny siebie i zakompleksiony albo ma skłonności pe...filskie. Ja rozumiem, że w upały można owłosienie dla wygody redukować i ja sama to robię pod pachami i co jakiś czas bikini ale ajcie spokój z tym depilacyjnym terrorem. Ja pamiętam, jako dziecko, że koniec lat 80-tych i lata 90-te to takie włosy u kobiet były normalne i nikt nie wymiotował na ich widok, a teraz agresja, głupie komentarze, chamstwo i prostactwo. Dajecie się manipulować i jesteście wredni przy tym.