Timothee Chalamet niczym Neo z "Matrixa" podbija Japonię. IKONA STYLU? (ZDJĘCIA)

Timothee Chalamet jest jedną z największych nadziei zagranicznego przemysłu filmowego. Młody aktor zachwycił kreacjami m.in. w "Diunie" oraz dramacie "Mój piękny syn" . Z kolei jego przejmująca rola w obrazie "Tamte dni, tamte noce" zaowocowała ogromnym uznaniem widzów i krytyków, wybuchem popularności oraz nominacją do Oscara i Złotego Globu obok takich ikon Hollywood, jak np. Daniel Day-Lewis , Denzel Washington , czy ostatecznie nagrodzony statuetkami Gary Oldman .

Coraz więcej reżyserów zauważa olbrzymi potencjał 28-latka, angażując go do swoich produkcji w rolach pierwszoplanowych. Oprócz powrotu do roli księcia Paula Atrydy w drugiej części "Diuny", niebawem wcieli się w legendarnego muzyka Boba Dylana w filmowej biografii, która ujrzy światło dzienne w przyszłym roku. Z kolei już za kilka tygodni widzowie przekonają się, jak Timothee Chalamet odegrał rolę młodego Willy'ego Wonki w produkcji Paula Kinga z gatunku fantasy, której inspirację stanowił główny bohater "Charliego i fabryki czekolady".