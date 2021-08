Tomasz Jacyków MIAŻDŻY weselną stylizację Mariny ze ślubu Opozdy i Królikowskiego: "Przyszła tak, JAKBY CHCIAŁA ODBIĆ ANTKA"

Nikki_UK 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bo to jest sukienka dla...nastolatki. Mlodziutkiej dziewczyny 13sto-16sto letniej nastolatki. Nawet 18stka juz za 'stara' na taka i wygladalaby wulgarnie. Do Polski ten trend jeszcze nie dotarl. Tzn czesc tych ubran pojawila sie ale ubieraja je dorosle kobiety. Zreszta w Polsce ogolnie bardzo duzo kobiet 25+ a nawet 30+ ubiera i zachowuje sie znacznie ponizej swojej metryki. Nie ma w tym nic zlego ale zastanawiam sie czemu tak jest? Moze dlatego, ze pokolenie dzisiejszych 30sto latkow dorastalo w najtrudniejszym i najbiedniejszym okresie pokomunistycznej Polski kiedy bilet do kina w wiekszosci domow byl nadszarpnieciem budzetu, a wielu rozrywek poprostu nie bylo dostepnych i teraz sobie odbijaja te mlodosc.