Antek Królikowski deklaruje, że Joanna Opozda będzie "TĄ JEDYNĄ". Dodał wymowny cytat... (ZDJĘCIA)

Gdy światło dzienne ujrzały pierwsze fotografie emanujących szczęściem nowożeńców, w komentarzach szybko pojawiły się głosy sugerujące, że ich małżeństwo raczej nie potrwa zbyt długo. Aby zamknąć usta niedowiarkom, niegdyś znany ze swojej słabości do płci pięknej aktor postanowił udostępnić kolejne romantyczne zdjęcie z ukochaną, pod którym zapewnił ją (oraz resztę internautów), że - wbrew powszechnej opinii - wcale nie pośpieszył się z ożenkiem i zamierza spędzić z Asią "resztę życia".

Post celebryty poruszył nie tylko jego fanów, a również samą Asię, która pozostawiła pod zdjęciem wymowne serduszko . Małżonkowie mogli liczyć na morze życzeń. Wielu komentujących wyraziło nadzieję, że para faktycznie będzie ze sobą do grobowej deski.

Życzę, by to faktycznie była już ta jedyna do końca życia. Powodzenia.