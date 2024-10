Tomasz Kammel wspomina bliską relację z Wojewódzkim: "Był NAJLEPSZYM przyjacielem". Podejrzewa, dlaczego stracili ze sobą kontakt

Tomasz Kammel kilka tygodni temu zasilił skład Kanału Zero, gdzie spotkał się ze swoją dawną partnerką telewizyjną, Izabellą Krzan. Były prowadzący "The Voice of Poland" przyjął zaproszenie do "Godziny Zero", przez ponad 2 godziny odpowiadając na pytania widzów i swojego nowego pracodawcy, Krzysztofa Stanowskiego. Rozmowa w dużej mierze skupiła się wokół okoliczności jego rozstania z Telewizją Polską.