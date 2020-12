Nowe zdjęcie Tomasza Sekielskiego robi furorę w sieci! "SUPERCIACHO"

Aron 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

do ludzi, którzy piszą, że poszedł na skróty. Ludzie, sama operacja nie załatwia sprawy, bo jak nie będziesz trzymać diety, to i tak żołądek znowu się rozciągnie, a delikwent wróci do poprzedniej wagi. W niektórych przypadkach (otyłość olbrzymia), operacja jest jedyną szansą