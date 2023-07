Tomasz Sekielski i Agnieszka Kotońska to tylko niektóre z gwiazd, które przeszły metamorfozę. Razem zrzucili PONAD PÓŁ TONY! (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że celebryci są w stanie zrobić prawie wszystko, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Radykalne diety, operacje bariatryczne, czy katorżnicze treningi - to tylko niektóre ze stosowanych przez nich metod. Mateuszowi Borkowskiemu, znanemu jako Big Boy z programu telewizyjnego "Gogglebox. Przed telewizorem", udało się zrzucić aż 160 kilogramów, co czyni go rekordzistą w tej dziedzinie.