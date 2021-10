"Top Model". Spór o "marudę" i UPADEK Z KONIA! Aż DWIE OSOBY opuściły program

Dziesiąta edycja "Top Model" trwa w najlepsze, w związku z czym rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta. W zeszłym tygodniu z marzeniami o zostaniu modelką pożegnała się budząca kontrowersje Olga Król. Reszta uczestników zaś "walczy" o wygraną dalej.

Najnowszy odcinek "Top Model" rozpoczął się od zadania polegającego na stworzeniu edytorialu modowego. Aspirujący modele zostali podzieleni na trzy grupy i współpracując, musieli stworzyć stylizacje dla czterech stolic mody: Nowego Jorku, Paryża, Londynu i Mediolanu. Nie obyło się bez zgrzytów.

Nie może tak być, że ktoś wybiera najlepszą miejscówkę i spędza tam prawie 20 minut... - narzekała nad brakiem dostępu do scenerii Sophia, której drużyna miała wyraźne problemy z organizacją.

Baby chyba się nie słuchają chłopów... - ubolewał podczas wykonywania zadania zdominowany przez trzy koleżanki z grupy Kacper.

Między "babami" jednak również nie było widać zbytniej nici porozumienia, co zaowocowało tym, że Sophia, Aleksandra, Dominika i Kacper wypadli najgorzej. Najlepsi tym razem okazali się Weronika, Adam i Łukasz, którzy zostali nagrodzeni smartfonami.

Następnie uczestnicy musieli zmierzyć się ze spotem reklamowym. Gośćmi specjalnymi odcinka, którzy mieli im w tym zadaniu pomóc, byli Misiek Koterski i reżyser Marcin Starzecki. "Modele" po raz kolejny zmuszeni byli pracować w grupach, co i tym razem nie poszło jak po maśle. Teraz jednak problem pojawił się u mężczyzn. A mianowicie Arkowi nie spodobało się, że Mikołaj nazwał go "marudą".

Twoje ego wyrosło nie wiadomo gdzie - wytknął urodzonemu we Włoszech koledze w późniejszej wymianie zdań poirytowany Mikołaj.

Nie zabrakło także pogawędki między Miśkiem a będącym trzeźwym narkomanem Łukaszem.

Słyszałem, że miałeś przejścia podobne do moich - zagaił 21-latka aktor. Ja bardzo późno do tego doszedłem i zacząłem trzeźwieć... Jest mały procent ludzi, którym się udało... - kontynuował doświadczony Koterski, ujawniając:

Otworzyłem wszystkie możliwe bramy piekieł, ale to bez porównania do tego, co przeżyłem w ciągu ostatnich siedmiu lat w trzeźwości - podsumował

Podczas ostatniego odcinka okazało się przy okazji, że Nicole cieszy się wyjątkowym powodzeniem.

Słodka, inna karnacja niż inni. Taka dziewczyna to jest jak milion dolarów - zachwycał się koleżanką z programu oczarowany Kacper.

Ostatnim zadaniem, z jakimi zmierzyli się uczestnicy, była sesja w klimacie kultury i mitów słowiańskich. W tym celu "modele" pracowali w duetach i jednej trójce.

Mikołaj i Arek mieli okazję pozować razem. Panowie pracowali, brodząc w rzece. Niestety, ze względu między innymi na stale podpływających kajakarzy nie współpracowało im się najłatwiej.

Nie jestem zadowolony ze swojej pracy. Myślę, że te zdjęcia wyjdą nudne po prostu. To będzie zadanie, które nas pogrąży - surowo ocenił ich wspólne pozowanie "na mokro" Mikołaj.

Mimo to panowie zebrali dobre oceny.

Prawda jest jakaś w tym zdjęciu - komplementowała zdjęcie chłopaków Katarzyna Sokołowska.

Dominice do sesji przydzielono zaś Kacpra i... konia. Niestety, 20-latka miała problem z tym, by pozować na zwierzęciu z gracją. Ostatecznie nawet z niego spadła, co spowodowało, że polały się łzy.

Już nie chodziło o sam upadek, ale to, co się działo we mnie w środku... - tłumaczyła emocje Dominika, która tym razem nie wypadła w sesji najlepiej.

Kolejni zaprezentowali się Łukasz z Nicole, która na wstępie przyznała, że niewiele wie o Słowianach. Mimo ponadprzeciętnego zaangażowania w temat Łukasza zdjęcie duetu nie porwało jurorów.

W przypadku Weroniki i Julii za scenerię posłużyło jezioro. Efekt sesji dziewczyn skradł serca składu jurorskiego.

Niesamowite zdjęcie. Gratulacje - zachwycała się Joanna Krupa.

W "trójkącie" przyszło pozować zaś Oli, Sophii i Adamowi, których zadaniem było dokazywanie nad ogniskiem. Niestety, wspólna praca nie wyszła im najlepiej.

Ja tu widzę silent disco, jakby każdy miał na uszach słuchawki z inną muzyką - podsumował ich zdjęcie Marcin Tyszka.

Po ocenieniu starań "modeli" "Dżoana" ogłosiła, że ostatecznie najlepiej wypadła Julia. Na koniec przyszła pora na ujawnienie przegranych odcinka. Tym razem z programem pożegnało się dwóch uczestników - Ola i Łukasz.

Zgadzacie się z werdyktem?

