Top of the Top Sopot Festival 2022. Michał Szpak zachwyca się wygraną Bursztynowego Słowika: "Ludzie zagłosowali na ODWAGĘ" (WIDEO)

Drugi dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie wyłonił zwycięzcę pojedynku o Bursztynowego Słowika. W tym roku po statuetkę sięgnął wymalowany czerwoną farbą (czy też może raczej szminką) Michał Szpak ze swoją "odą do miłości" zatytułowaną 24na7. Nasz reporter Michał Dziedzic miał okazję porozmawiać z piosenkarzem tuż po ogłoszeniu werdyktu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Michał Szpak zachwycony Bursztynowym Słowikiem

Świeżo upieczony laureat zdradził, że sama decyzja o wzięciu udziału w plebiscycie nie była dla niego łatwa. Jednocześnie cieszy się, że właśnie z tym konkretnym utworem udało mu się wygrać. Przy okazji Szpak wyjaśnił, jaką symbolikę miała scenografia z jego występu. Przypomnijmy tylko, że piosenkarz śpiewał, stojąc okrakiem na dwóch kilkumetrowych kolumnach.

Przekazem było to, że miłość, jako uczucie, jest zawsze nadrzędne. Kieruje naszym życiem, dlatego jest tak wysoko. Cieszę się, że ten numer właśnie wziął udział w tym konkursie. Miał konkurencję w utworach, które zakrawały na pop w najlepszym wydaniu. To było dla mnie zaszczytem, że mogłem brać udział w tym konkursie. To mój pierwszy konkurs od sześciu lat. Gdy podejmowałem decyzję o moim udziale, to trząsłem portkami. Miałem świadomość, że może być różnie.

Ludzie zagłosowali na odwagę. Na zmianę. Na otwartość. Jest gros osób, które zagłosowały, bo są moimi fanami, za co ogromnie dziękuję. Ale do wygranej potrzeba było też głosów ludzi, którzy przed telewizorami poczuli to, co ja w tamtym momencie. Czułem się tak, jakbym stał na scenie eurowizyjnej.

Szpak ma nadzieję, że jego wygrana jest symbolem pewnej zmiany zachodzącej w świadomości Polaków, choć, jak zauważa, kondycja polskiej sceny politycznej nie daje obecnie zbyt wielkich nadziei na lepsze jutro.

Mimo że w polityce mamy regres, to mam nadzieję, że w tej formie, w formie muzycznej, w postrzeganiu świata, będziemy szli do przodu. Warto walczyć o wolność, warto walczyć o tolerancję, warto walczyć o prawa człowieka. Zapominamy o tym. W tym ferworze tego wszystkiego, co nas otacza, miłość jest nadal najważniejsza.

Głosowaliście na Szpaka?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.