Top of the Top Sopot Festival 2024. Natalia Szroeder ZACHWYCA w błyszczącej zieleni (ZDJĘCIA)

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival zebrał w Sopocie tłumy fanów polskiej muzyki, którzy mają okazję posłuchać swoich ulubionych artystów na żywo. Drugiego dnia festiwalu na scenie pojawiła się między innymi Natalia Szroeder .

Natalia Szroeder od lat łączy swoją muzyką pokolenia i doskonale wie, jak dobrze zaprezentować się na scenie. I tym razem obok jej stylizacji nie dało się przejść obojętnie. Artystka postawiła na zielony total look, składający się z mini z marszczeniami, do której dobrała błyszczące rajstopy oraz srebrne buty. Do tego dobrała długie rękawice, które ostatnio są nieodłącznym elementem jej stylizacji.