Travis Barker prezentuje wnętrza posiadłości w Calabasas: minimalistyczny design, dzieła sztuki i okazała garderoba (ZDJĘCIA)

Lola 33 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Zazdroszczę widać u nich wzajemną miłość, chemię. Ja mam 26 lat i prawie 2 letniego syna. Mieszkamy sami w domu na wsi ( nie mam rodziców już). Bije się z myślami czy sprzedać i uciec do miasta. Do tego jestem w relacji w której nie czuje Miłości, jedności dusz, podobnego temperamentu. To nie miłość, tylko bycie. Rozwodnik dwójka dzieci. I jego była chcąca co miesiąc większe alimenty. To przykre ale nie wierzę że spotkam - Miłość.