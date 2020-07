Trwają poszukiwania ciała Iwony Wieczorek. Znaleziono KOŚCI, ślady krwi i zabetonowany kanał...

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek trwa od 2010 roku i do dziś jest jedną z najbardziej tajemniczych zagadek kryminalnych, z jaką do czynienia mieli polscy śledczy. 19-letnia wówczas dziewczyna zniknęła w jedną z lipcowych nocy w okolicach gdańskiego parku, kiedy pieszo wracała z imprezy w Sopocie.

Choć do zdarzenia doszło dekadę temu, co jakiś czas na światło dzienne wychodzą nowe fakty w sprawie . W maju jeden z najpopularniejszych detektywów w kraju, Krzysztof Rutkowski ujawnił w wywiadzie dla Faktu, że miał kontakt z więźniem, który był ponoć świadkiem zakopywania zwłok 19-latki.

Historia Iwony Wieczorek. Tajemnicze zaginięcie

Na sąsiedniej działce wskazałem policji w 2016 r. garaż i pomieszczenie gospodarcze, które zostały wtedy przeszukane. Policja pobrała tam mnóstwo próbek krwi - wyjawił Szostak portalowi tvp.info. Były one na narzędziach, meblach, szafkach i ubraniach . Wtedy jednak nie byłem tam w środku, bo mnie nie dopuszczono. Teraz za zgodą obecnych właścicieli garażu przejrzeliśmy to wnętrze. Okazało się, że wciąż jest tam wiele śladów krwi.

Sugerowałem więc policji, że warto zrobić nawierty i to sprawdzić - podkreślił. Być może miejsce to posłużyło do ukrycia zwłok. Ciało mogło zostać zakopane pod kanałem, a potem zalane betonem.

Trudno mi ocenić, czy to szczątki ludzkie, czy zwierzęce, gdyż nie był to szkielet, lecz pojedyncze kości - powiedział Szostak w rozmowie z Faktem. Biegły, który przyjechał z policjantami, ocenił, że to szczątki zwierzęce. Mimo tego zostały one zabrane przez funkcjonariuszy. W środę przeszukaliśmy także kolejne pomieszczenia na sąsiedniej działce, w tym piwnicę oraz okoliczne studzienki i zakopane w ziemi zbiorniki na wodę (...) Zainteresowały mnie także pojemniki po silnym środku żrącym, jest ich bardzo wiele na posesji. Natrafiliśmy także na duży pojemnik, w którym prawdopodobnie rozpuszczano coś w kwasie.