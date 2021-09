TVP ODMAWIA KOMENTARZA w sprawie występu Joanny Moro w Sopocie

W trakcie koncertu Wakacyjnej Trasy Dwójki w Sopocie Joanna Moro wykonała cover utworu "La Plage De Saint Tropez" zespołu Army of Lovers. Zagrała go z playbacku, ale w trakcie powtórek mogliśmy usłyszeć prawdziwy głos aktorki, która fałszowała i nie pamiętała słów. Jak się można domyśleć, bardzo szybko pojawiły się porównania do kultowego już "Ev'ry night" Mandaryny z 2005 roku.