Muzeum TVP: oto nasze propozycje na eksponaty: gwóźdź Marzeny Rogalskiej, skuter Conrado Moreno, kartony, w których zginęła Hanka Mostowiak (ZDJĘCIA)

Danka 47 min. temu zgłoś do moderacji 9 35 Odpowiedz

Nie sobie, tylko Nam. Wszystkim Polakom. I to jest bardzo fajny pomysł, jestem dumna z Pana Jacka i Jego pięknej katolickiej żony. TVP to historia ,to przyszłość ludzkości. Ludzie uczciwi ,moralni ,katolicy przede wszystkim. Stacja z misją, msza, pytanie do śniadanka, muzyka, gwiazda Naszych czasów Pan Zenon . Piekne seriale, wzruszające, budujące. Brawo ,brawo .